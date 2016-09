Jovem é assassinado a tiros

06/09/2016 às 13:25h Enviado por: Samuel Castro

Tanto a morte de Carlos Fabiano quanto as prisões foram registradas na delegacia de Cabo Frio Foto: Filipe Aguiar

Um homem identificado como Carlos Fabiano da Silva, de 21 anos, foi morto a tiros, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, no último domingo. O crime ocorreu na Rua Francisco Alves.



De acordo com policiais da 126ªDP´(Cabo Frio), a vítima tem 14 passagens pela polícia e ainda não há pistas sobre os autores e a motivação do crime. O corpo de Carlos Fabiano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.

Porto do Carro - Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) flagraram um jovem com drogas na Rua Dimas Teixeira, no bairro Porto do Carro. PMs faziam patrulhamento de rotina na localidade quando surpreenderam um rapaz, com uma sacola na mão, saindo de uma área de mata. Com o acusado, os agentes encontraram 60 trouxinhas de maconha e 200 cápsulas de cocaína.

Na Praia do Forte, também em Cabo Frio, um homem também acabou preso acusado de praticar furtos em série durante a Parada do Orgulho Gay. As vítimas informaram as características do suspeito aos policiais militares, que iniciaram as buscas. O acusado foi surpreendido próximo à Praça da Cidadania. Com ele, os PMs encontraram cerca de 10 celulares. O criminosos foi encaminhado à 126ªDP (Cabo Frio), onde foi reconhecido pelas vítimas. Na delegacia, os agentes constataram que ele já tinha anotações criminais pela prática do mesmo crime.