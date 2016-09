Expo 2016 começa dia 21 e vai contar com vários shows

05/09/2016 às 12:00h Enviado por: Marcela Freitas

O Grupo Sorriso Maroto vai se apresentar no próximo dia 22 Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, em parceria com a iniciativa privada, realiza nesta quarta-feira a 4ª Festa de Peão Boiadeiro e a 24ª Cavalgada da Independência. A programação será iniciada às 9h no km20 da RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo, com concentração para a cavalgada. No Polo Rural, na Estrada da Cruz, os shows começam a partir de 13h. A entrada do evento é gratuita.

De acordo com o secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico e Esportes, Edmilson Bittencourt, a tradição será mantida. “Buscamos patrocínios e parceiros que pudessem nos ajudar a realizar esse evento, que já é tradicional no município”, declarou.

As festividades de 7 de setembro, feriado da Independência, serão abertas com a 24ª Cavalgada da Independência. Os cavaleiros e amazonas se concentrarão no Campo Redondo, às 9h.