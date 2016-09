Acusado de roubo é preso

05/09/2016 às 12:30h Enviado por: Marcela Freitas

Foto: Divulgação

Jorge Frias de Oliveira, acusado de ter participado de um audacioso roubo a uma joalheria, no centro de Cabo Frio, no último dia 31 de agosto, foi preso por policiais da 35ªDP (Campo Grande), no último sábado, na Rua Fernandes Gusmão, em Irajá, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, Jorge foi flagrado pelas câmeras de segurança durante o assalto.

Segundo a polícia, Jorge é apontado como um dos principais ladrões de joalherias do Estado. Contra ele, que encontrava-se evadido do sistema penitenciário, havia sete mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, receptação qualificada, comércio ilegal de armas de fogo, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e organização criminosa.

Preso - Um homem foi preso com dinheiro e drogas na tarde de sábado, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Policiais militares que faziam o patrulhamento avistaram o acusado em atitude suspeita, e ao fazerem uma revista, encontraram uma cápsula de cocaína e R$20 em espécie.

O acusado informou que o material era para fins de tráfico e foi encaminhado para a 126ªDP (Cabo Frio), onde acabou autuado por tráfico.

Búzios - Um suspeito foi preso com 19 pinos de cocaína e R$30 em espécie, em Armação de Búzios, no sábado. Segundo informações, policiais que faziam o patrulhamento no local avistaram duas pessoas suspeitas e, ao se aproximarem delas, uma acabou fugindo. O outro foi encontrado após se esconder em um bar, jogando parte da droga na lixeira do estabelecimento.Ao ser feito a revista, foi encontrado o material. Ele acabou preso e autuado por tráfico de drogas.