Rapaz acusado de ‘gerenciar’ tráfico é preso com drogas na Praia dos Anjos

04/09/2016 às 13:15h Enviado por: Kimberly Mello

Segundo a Polícia Militar, a maconha estava com o acusado Foto: Divulgação

Denúncias anônimas levaram os policiais do 25º BPM (Cabo Frio) a prender um rapaz acusado de gerenciar o tráfico de drogas na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Ao saber do local onde haveria a entrega de uma ‘carga’ de drogas, os policiais chegaram à Rua Vera Cruz, onde o traficante teria apanhado o material com outro criminoso.





A PM prendeu o suspeito em flagrante no local e, com ele, segundo a polícia, foi encontrado um tablete de 1kg de maconha. Ele foi preso e encaminhado para a 132ªDP (Arraial do Cabo).



Cocaína - Um homem foi detido por tráfico, no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, na última sexta-feira. Durante um patrulhamento de rotina, a PM observou que o mesmo mexia numa ‘pilha’ de telhas na Travessa da Lagosta. No local foram encontradas 11 cápsulas de cocaína. Ele foi encaminhado para a 132ªDP.