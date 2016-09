PM apreende muita maconha

As trouxinhas de maconha estavam escondidas no forro de uma casa no bairro Jardim Caiçara

Policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) apreenderam 1.780 trouxinhas de maconha na noite da última sexta-feira, no forro de uma casa no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. Segundo informações do batalhão, a ação aconteceu após uma denúncia anônima informando que a droga seria distribuída na cidade neste final de semana. Ninguém foi encontrado no local, e o caso foi registrado na 126ªDP (Cabo Frio).

Outra apreensão - Um homem de 26 anos foi preso por tráfico em Unamar, no 2º distrito de Cabo Frio, na última sexta-feira. Com ele, foram apreendidas 53 trouxinhas de maconha, que acabou encaminhado para a 126ªDP, e autuado por tráfico.