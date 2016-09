Escritores da cidade apresentam livros na Bienal Internacional de SP

03/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os escritores cabofrienses tiveram seus trabalhos financiados pela Secretaria de Cultura Foto: Divulgação

Os escritores cabofrienses tiveram seus livros financiados pela Secretaria de Cultura através do Programa Municipal de Edital de Fomento e Difusão (PROEDI). O autor do livro “Almanaque da Imprensa Cabofriense”, Carlos Henrique Ferreira e escritora Jaqueline Brum, autora do livro “Cabo Frio, conhecer para preservar”, vão participar hoje, da 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.



Os escritores cabofrienses tiveram seus livros financiados pela Secretaria de Cultura através do Programa Municipal de Edital de Fomento e Difusão( PROEDI). O programa beneficiou 40 projetos em diversas áreas. Segundo o jovem escritor cabofriense Carlos Henrique Ferreira, esta é a terceira bienal que ele participa.

“Após as bienais do Rio e de Minas, chegou a vez de representar a minha cidade na Bienal de São Paulo, estou confiante”, disse Carlos. A escritora Jaqueline Brum, autora do livro “Cabo Frio, conhecer para Preservar”, também autora do livro “Alunos”, conta que está bastante ansiosa para participar deste grande evento. “Essa é minha primeira participação em bienal e a proposta é levar Cabo Frio para o mundo”, disse Jaqueline.