Polícia procura segurança

03/09/2016 às 13:10h Enviado por: Samuel Castro

Filipi era empregado da empresa contratada pelo condomínio onde a vítima tinha uma casa Foto: Duvylgação

O segurança Filipi Batista Francelino, de 31 anos, está sendo acusado por policiais da 127ª DP (Armação de Búzios), pela morte da médica Maria Júlia Matteoti Cavalcante de Oliveira, de 66 anos, naquela cidade, na semana passada. As investigações foram conduzidas pelo delegado Sérgio Caldas, daquela distrital, com o apoio da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).



Durante as investigações, surgiram indícios de envolvimento de Filipi no crime e, por causa disso, a polícia representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na casa do autor, medida deferida pela Justiça.

Os peritos da (DHNSG) realizaram um minucioso trabalho, analisando as roupas, objetos e o veículo do autor, onde foram constatadas a presença de sangue da vítima.

Com base nas provas reunidas, os policiais da delegacia de Búzios representaram pela decretação da prisão do autor, que foi deferida pela Justiça. Filipi era empregado da empresa de vigilância patrimonial contratada pelo condomínio onde a vítima, moradora do Rio, mantinha uma casa de veraneio. Foram realizadas diligências para localizar o acusado, mas ele ainda se encontra foragido.

Serão divulgadas as fotografias do autor e quem tiver qualquer informação da localização do foragido, pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelos telefones (21) 2334-8823 ou (21) 2334-8835.