Cidade capacita profissionais a trabalho de prevenção às drogas

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 600 profissionais de três secretarias municipais passaram pelo trabalho de capacitação Foto: Divulgação

A prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou, nos últimos três dias, uma capacitação intersetorial sobre “Protocolo de Atendimento a usuários de crack, álcool e outras drogas”, voltado a crianças e adolescentes. Cerca de 600 profissionais das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Saúde e de Educação, passaram pela capacitação realizada no Centro de Formação Continuada Prof.ª Ismênia Trindade dos Santos, no bairro Nova São Pedro.



De acordo com a Promotora de Justiça da Infância e Juventude de São Pedro da Aldeia, Luciana Pereira, um comitê gestor com representantes das três Secretarias envolvidas foi criado para discutir a política de atendimento a jovens usuários de álcool e drogas no município.

“Temos algumas ações para desenvolver, mas a principal delas é como atender e ampliar a porta de entrada desse cuidado. Nós precisamos trabalhar a intervenção precoce e cada um desses profissionais, em suas ações cotidianas, pode identificar um usuário em potencial. Por esse motivo, esse comitê criou um fluxo de atendimento em rede de modo que cada servidor saiba como agir e quem procurar”, explicou.