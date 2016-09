Ladrão ‘trapalhão’ esquece recibo e acaba preso pela Polícia Militar

01/09/2016 às 13:15h Enviado por: Samuel Castro

As identificações,celulares e o dinheiro apreendidos pela Polícia Militar na Roça Velha, em Arraial Foto: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso por furto, na última terça-feira, em Jardim Esperança, Cabo Frio, por policiais do 25º BPM (Cabo Frio), após ter roubado vários objetos de uma casa, na Rua Waltemir Terra Cardoso, no centro da cidade.



Curiosamente, um recibo de uma loja de departamentos, abandonado pelo ladrão no local do crime, com um antigo endereço, foi a ‘senha’ para que a PM o localizasse. A polícia foi até o local, no Jardim Esperança, e conseguiu informações sobre a atual moradia do criminosos - uma quitinete na Travessa Oscar Cândido, no mesmo bairro. Ele foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio) e ficou preso.

Boca do Mato - Um jovem de 19 anos foi preso pela sexta vez, com drogas, em Cabo Frio. Após a receber informação, por denúncia anônima, sobre a movimentação do tráfico na Boca do Mato, a PM chegou até a Rua Rosalina Cardoso da Fonseca e fez o flagrante. O suspeito, conhecido como JT, foi abordado com 35 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack, 110 buchas de maconha, uma pistola 45, um celular, um rádio transmissor, touca ninja e um coldre. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).

Arraial do Cabo - Dois traficantes, sendo um deles conhecido como Mico, que seria o gerente do tráfico da Roça Velha, foram presos, em Arraial do Cabo. Foram apreendidas 118 cápsulas de cocaína, 333 buchas de maconha, dinheiro e celulares.