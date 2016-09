Ladrões roubam joalheria

01/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Os criminosos agiram como se conhecessem a rotina na loja, chegando no momento da abertura Foto: Divulgação

Em uma ação ousada, ladrões roubaram uma joalheria, em pleno Centro de Cabo Frio, na manhã da última quarta-feira. Segundo informações da polícia, os criminosos chegaram por volta das 9h, no momento em que dois funcionários abriam a loja, e exigiram os relógios que estavam na vitrine. Foram levados também ouro do estabelecimento e um equipamento eletrônico.



Apenas dois criminosos entraram na loja com os funcionários e outros esperaram do lado de fora. Um policial militar, que estava de folga, passou na hora e foi informado sobre o ocorrido. Ele ainda ainda tentou alcançar os ladrões, que conseguiram fugir. Os criminosos teriam sido vistos na fuga, num Gol vermelho, em direção ao bairro Jacaré. Policiais do 25º BPM estiveram no local e fizeram patrulhamento por toda a região, mas ainda não há pistas dos criminosos. O prejuízo ainda não foi contabilizado.

Imagens - Imagens da câmera de segurança da loja mostram a ação criminosa e detalha o rosto de um dos assaltantes. As imagens começaram a ser analisadas ontem por policiais da 126ª DP (Cabo Frio), que registraram o caso e ficarão inicialmente incumbidos de investigar o crime. Se ao longo do trabalho, os criminosos forem identificados e for estabelecida a ligação deles com outros tipos de assaltos dessa natureza, a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil poderá dar apoio.

Além da análise das câmeras, os policiais também vão tentar localizar testemunhas que possam ter visto a ação.