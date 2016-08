Festival Lagos Tattoo reúne música e competições de tatuagem

Tá afim de fazer uma nova tattoo ou piercing? Então essa é a hora! Chega a São Pedro D'Aldeia o 1º Lagos Tattoo Festival, que conta com workshop de tatuagem realista, show de rock, gastronomia e premiação para o melhor tatuador. O evento acontece entre os dias 2 e 4 de setembro (sexta-feira a domingo), a partir das 13h, no Space Hall Show, próximo a divisa com Iguaba Grande. Ingressos a, no máximo, R$ 35.





O evento conta ainda com um show de rock com Allan Alves, um espaço kids para a criançada se divertir, enquanto os adultos rabiscam, e até com uma competição com premiações para as melhores tatuagens nas categorias Portrait, Realismo, Caricatura, Preto e Cinza e Melhor do Evento.





Para comprar ingressos antecipados, clique aqui . Na hora, R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento) e passaporte para os três dias a R$35.