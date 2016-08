Polícia investiga agressão

31/08/2016 às 13:40h Enviado por: Samuel Castro

O jogador, que já atuou pelo São Caetano, teria levado garrafada e sido agredido fora da boate Foto: Divulgação

Vinte e quatro dias depois do linchamento de um empresário em Búzios, outro caso semelhante mobiliza a polícia na cidade. O jogador de futebol Arthur Quintanilha, de 32 anos, foi agredido com pedaços de madeira e garrafadas do lado de fora de uma boate localizada na Orla Bardot. O caso aconteceu no último fim de semana.



A vítima revelou ter sido atingida inicialmente por uma garrafa arremessada dentro da boate, que acertou seu nariz. Arthur foi tirar satisfação com o acusado de ter atirado o objeto, mas teria sido retirado da boate por um segurança. Do lado de fora, após ter sido novamente agredido, a confusão foi apartada.

O caso foi registrado na 127ªDP (Armação de Búzios) e o jogador passa bem. Ele, que já atuou no São Caetano, de São Paulo, e está sem clube atualmente, tentará identificar os autores do crime através das câmeras de segurança do local.

Outro caso - O empresário Guilherme Crespo, de 26 anos, outra vítima de linchamento na cidade há 24 dias, já não corre mais risco de morte. Segunda a irmã do jovem, em breve Guilherme receberá alta. Ele já fica em pé e não necessita de sonda para se alimentar, mas ainda segue internado na UTI do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Guilherme foi linchado após ter sido suspeito junto com um amigo, de furtar mercadorias de um mercado em Búzios. Um grupo cercou os dois e os agrediu com um remo. Até agora, ninguém foi preso.