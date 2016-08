Concursados da Guarda Municipal participam de aula em Morro Grande

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 50 concursados aprovados para a Guarda Civil, participaram de uma aula sobre a cultura tupinambá do município na Escola Honorino Coutinho, no distrito de Morro Grande, na última segunda-feira.

Durante a visitação, os guardas conheceram todo o rico material encontrado na unidade como a casa da farinha, a oca e a reserva ecológica que funciona como sala de aula ao ar livre, além dos trabalhos de artes indígenas feitos pelos alunos.



Essa aula integra a grade curricular do curso de formação elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública em parceria com a SENASP com intuito de capacitar os profissionais que em breve estarão atuando pela cidade. O secretário de Segurança e Ordem Pública, Silvio Corrêa, destacou a importância de fornecer essa capacitação aos guardas concursados.

“Durante três meses, nós oferecemos aos cinquenta primeiros concursados instruções variadas sobre conduta, leis, conhecimentos gerais e a história de Araruama. Esse curso tem como objetivo elevar os conhecimentos dos profissionais que em breve estarão atendendo a população araruamense, ’’ disse.