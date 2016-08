Presos com arma e moto no bairro Jardim Esperança

30/08/2016 às 13:40h Enviado por: Samuel Castro

Homem estava perto de Ciep com um revólver calibre 38 Foto: Divulgação

Um homem foi preso por porte ilegal de arma no Jardim Esperança, em Cabo Frio. Durante um patrulhamento pela Estrada Velha de Búzios, os policiais abordaram um homem, que estava em atitude suspeita próximo ao Ciep do bairro. Ele estava com um revólver 38 e seis munições intactas. O homem foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio). Segundo informações da PM, ele já tinha sido preso por roubo, quatro homicídios e duas tentativas de homicídio.



Também no Jardim Esperança, na Rua da Assembleia, PMs apreenderam uma moto preta sem placa. O homem que estava com o veículo não tinha os documentos. Uma moto de características semelhantes havia sido roubada dias antes e os PMs verificaram que a numeração do chassi estava raspada. O rapaz foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), autuado por receptação e a moto foi apreendida.