Cidade realiza II Festival de sabores em setembro

28/08/2016 às 22:00h Enviado por: Sany Medeiros

Trinta e nove restaurantes vão participar da segunda edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que será realizado entre os dias 2 de setembro e 2 de outubro, no Shopping Park Lagos, no bairro Palmeiras. Para o evento, os chefs criaram pratos exclusivos que vão desde a entrada, passando pelo prato principal e chegando à sobremesa.



O evento reúne restaurantes e o setor hoteleiro para uma festa em que os participantes poderão provar diferentes gostos, aromas e temperos. Realizado pelo Sebrae, Associação de Hotéis e Cabo Frio Conventions & Visitors Bureau, o festival tem como principal objetivo movimentar a economia da cidade através do mercado gastronômico e mostrar ao público que Cabo Frio está em franco desenvolvimento.

Inspirados pelos sabores e memórias da cidade, os chefs criaram pratos exclusivos para o festival, que podem ser um prato principal ou sobremesa, com preços que variam entre R$ 25 e R$75. Os menus também estão disponíveis na versão petit para degustação (R$ 19) e podem ser servidos tanto no almoço quanto no jantar.

É dos chefs a missão de apresentar ao público as novidades e os clássicos da gastronomia local, pratos que contam a história e ajudam a entender a evolução da gastronomia da cidade, cujo turismo é a principal atividade econômica. O Espaço Gourmet ficará no Shopping Park Lagos e vai reunir chefs locais e convidados, além de estudantes de gastronomia. O local contará com uma cozinha onde a ideia é promover intercâmbio gastronômico. Além disso, haverá no espaço degustação de cervejas, vinhos e azeites