Jovem é preso com 3 kg de maconha em Bacaxá

28/08/2016 às 21:47h Enviado por: Rene Santos

A fim de apurar denúncia de violência doméstica, policiais militares foram até a Estrada da Lagoa, em Bacaxá, distrito de Saquarema. No local, uma adolescente de 16 anos, namorada de Filipe da Silva Azevedo, de 29 anos, revelou que o acusado havia recebido uma carga de drogas e que ela teria escondido os entorpecentes no quintal, o que acabou ocasionando uma briga entre eles.



Ainda segundo a adolescente, Filipe teria trocado uma casa no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, pela carga de drogas que seria comercializada em Saquarema.

No momento em que os PMs interrogavam a jovem, ela recebeu uma ligação do acusado, e os policiais militares orientaram para que ela marcasse um encontro com Filipe na casa da mãe dele.

O acusado acabou sendo abordado em um táxi antes mesmo de chegar ao local do encontro e foi conduzido até a 124ª DP (Saquarema), onde foi autuado e preso por tráfico de drogas. Quase quilos de maconha, 500 gramas de pasta base de cocaína e uma faca foram apreendidos.