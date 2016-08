Candidato a vereador lança campanha com a mulher

27/08/2016 às 19:43h Enviado por: Sany Medeiros

Mais de 500 pessoas participaram, ontem à noite, do lançamento oficial da candidatura de Emanoel Fernandes (PRP) à Câmara Municipal de Cabo Frio. O evento aconteceu no salão da Sociedade Musical Santa Helena, que ficou completamente lotado. Eleito pela primeira vez em 2000 para o mandato 2001/2004, Emanoel está em seu segundo mandato no legislativo cabo-friense, e concorre à reeleição pela coligação “Muda Cabo Frio” (PRP / REDE / PPL).



A festa também contou com a participação do candidato a prefeito Dr Adriano (REDE) e da vice Cristiane Fernandes (PRP), que abriu o discurso falando sobre a diferença entre acordo político e casamento político.

- O que eu, Emanoel e Dr Adriano temos não é um acordo político, mas um casamento político, porque no acordo você é obrigado a lotear a prefeitura para retribuir tudo o que recebeu de “apoio”, beneficiando somente seus financiadores em detrimento da população. Já o casamento político, que é o que nós temos, é como um casamento de verdade, onde somos parceiros que caminham juntos em busca de um mesmo objetivo, e esse objetivo é o desenvolvimento de Cabo Frio através de políticas públicas – explicou Cristiane.

Em seguida Dr Adriano agradeceu o carinho com que foi recebido pelos eleitores de Emanoel Fernandes, e confessou ter ficado impressionado com o carinho que os idosos de Cabo Frio têm pelo casal Fernandes.

- A gente vê no olhar dessas pessoas um carinho e uma gratidão enormes por um trabalho sério que foi desenvolvido pela Cristiane Fernandes na Secretaria da Melhor Idade nos últimos três anos e meio. E o que mais nos impressiona é ver o quanto foi feito sem um centavo de verba municipal porque a secretaria não tinha orçamento. Foram implantadas mais de 70 atividades, devolvendo dignidade e trabalhando qualidade de vida nos nossos idosos. Como médico ortopedista sei o quanto isso é importante, porque isso, sim, é política pública, e é por isso que não poderíamos ter outro nome para nossa vice que não fosse a Cristiane Fernandes. E como colega de Câmara de Emanoel, e conhecedor do trabalho que ele vem desenvolvendo para os idosos e para a família de Cabo Frio, não tenho dúvidas de que é merecedor, também, de todo esse carinho que estou vendo nesta noite.

Emocionado, Emanoel Fernandes agradeceu o carinho de todos, e lembrou que seu compromisso com a melhor idade começou ainda na adolescência, quando ingressou como voluntário no projeto social EducArte, no Peró.

- Tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, de ter ajudado vários idosos carentes com atividades que iam desde a alfabetização até atividades esportivas e de lazer. Isso me motivou a querer fazer ainda mais, e foi quando ingressei na política, sendo eleito vereador em 2000. Fui também o idealizador da Secretaria da Melhor Idade, mesmo contra a vontade de muitos. E esse carinho que tenho pelos idosos é o que me move e o que me faz querer fazendo ainda mais por eles e pela família de Cabo Frio, porque quando trabalhamos a verdadeira política pública geramos benefício direto e indireto para todos os segmentos, e é assim que tenho buscado fazer meu trabalho. E somente com Dr Adriano e Cristiane Fernandes na Prefeitura teremos condição de levar essa verdadeira política pública para todos os cantos da cidade – discursou.