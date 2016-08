Inscrições para Corrida da Padroeira estão abertas até o próximo dia 2

25/08/2016 às 23:08h Enviado por: Samuel Castro

Tanto a largada como a chegada serão na Praça Verde do Guta, atrás dos quiosques, na Praia do Forte Foto: Divulgação

Continuam abertas as inscrições para a tradicional Corrida da Padroeira de Cabo Frio, que será realizada no próximo dia 6 de setembro, às 9h30, e serão limitadas 1.000 inscrições para os participantes. Atletas que residem na cidade podem se inscrever no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no Itajurú, ou no Ginásio João Augusto, em Tamoios, no 2º Distrito. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h.



No ato da inscrição, os moradores da cidade devem levar documento de identificação com foto e comprovante de residência. É preciso pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50. Esse processo acontece até o dia 2 de setembro.

Circuito - Os circuitos serão de 10 Km e 5 Km para corrida e de 5 Km para caminhada. Tanto a largada como a chegada acontecem na Praça Verde do Guta, atrás dos quiosques, na Praia do Forte. A premiação será em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados das categorias masculino e feminino.

Todos os participantes recebem medalha de participação. O kit para a corrida será distribuído no dia 5 de setembro (sábado), das 8h às 19h no Ginásio Alfredo Barreto.