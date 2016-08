Polícia apura morte em comunidade

25/08/2016 às 23:02h Enviado por: Laryssa Moura

Os ladrões abandonaram a carga de cigarros, após uma troca de tiros com policiais militares Foto: Divulgação

O corpo de um homem, com marcas de tiros, foi encontrado por policiais do 25º BPM (Cabo Frio) durante um patrulhamento na comunidade Rainha da Sucata, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio. Os PMs encontraram o cadáver na Rua 5, no fim da noite da última quarta-feira.

A vítima vestia bermuda jeans, camisa azul e tênis. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, e a ocorrência registrada na 126ª DP (Cabo Frio).



Praia do Forte – Policias militares do Batalhão de Cabo Frio apreenderam, na Praia do Forte, em Cabo Frio, um simulacro de arma de fogo, que estava com dois jovens que circulavam pelo local de bicicleta.

Os jovens foram levados para a 126ª DP (Cabo Frio), ouvidos e liberados, já que não havia nenhum registro de queixa contra os mesmos.

Saquarema - Uma carga de cigarro da empresa Souza Cruz foi recuperada em Saquarema, após uma tentativa de assalto. O motorista acionou o disque-denúncia, pelo telefone de emergência da PM, o 190, logo após ser abordado pelos criminosos.

Segundo a PM, ao avistarem a aproximação da equipe, os bandidos fugiram, deixando toda a carga. A equipe entrou em contato com a empresa responsável pelo transporte, que acionou o reboque para retirar a van que estava na Estrada Latino Melo. O funcionário foi encaminhado à 124ªDP (Saquarema), onde foi ouvido e registrado o caso por roubo.