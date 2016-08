Polícia Militar prende acusados de tráfico e assalto em três cidades

24/08/2016 às 22:19h Enviado por: Rennan Rebello

As drogas e o material para endolação foram aapreendidos no bairro Nova Itaúna, em Saquarema Foto: Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos, apreendido, com drogas, no bairro Mataruna, em Araruama. De acordo com policiais do 25ºBPM (Cabo Frio), os suspeitos foram encontrados em uma casa em construção na Avenida Beira Rio, com um quilo de pasta base de cocaína, 471 pinos da mesma droga e 150 sacolés de haxixe.







Também foram apreendidos uma balança de precisão, cadernos com anotações do tráfico de drogas e materiais para preparação das drogas. A ocorrência foi registrada na 118ªDP (Araruama), onde o rapaz acabou autuado por tráfico de drogas e o menor apreendido por fato análogo ao mesmo crime.





Arraial do Cabo - Policiais militares prenderam, na última terça-feira, um homem em Arraial do Cabo, sob acusação de assalto e tentativa de homicídio, há pouco mais de um mês.





Saquarema - Quatro homens foram presos e uma adolescente apreendida, durante uma operação para tentar neutralizar o tráfico de drogas no bairro Nova Itaúna, em Saquarema. Foram apreendidos 1,5 quilos de cocaína, meio quilo de maconha, balança de precisão e farto material para endolação. o caso foi registrado na 124ªDP (Saquarema).