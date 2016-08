Polícia prende em São Gonçalo terceiro acusado de morte de vendedor de jóias na cidade

24/08/2016 às 21:36h Enviado por: Rennan Rebello

Os policiais da delegacia de Rio das Ostras concluíram que Jorge Caldas foi vítimas de latrocínio Foto: Divulgação

Policiais da 128ªDP (Rio das Ostras), coordenados pela delegada Juliana Rattes, titular da unidade, prenderam na manhã de ontem, em cumprimento a mandado de prisão, Robson de Oliveira Moreira, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. Ele é o terceiro acusado pelo latrocínio que teve como vítima o vendedor de jóias gonçalense, Jorge Silva Caldas, no dia 22 de dezembro de 2015.





Os irmãos Thiago Anderson Lima da Cruz, 30 anos, e Rafael Humberto Lima da Cruz, 28 anos, já haviam sido presos no último dia 9, em operação realizada por equipes daquela delegacia, com base na investigação do crime que levou à morte de Jorge, bem como ao roubo da quantia de R$ 50 mil. Rafael, ao ser preso, estava com o telefone celular que pertencia à vítima.





Jorge Caldas trabalhava como representante de vendas no ramo de jóias e teria ido a Rio das Ostras para realizar uma venda. Sua esposa, preocupada com a falta de notícias, já que Jorge não atendia aos seus telefonemas, fez contato com a delegacia. O corpo dele foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros no porta-malas do seu carro, que foi queimado pelos criminosos para dificultar sua identificação.





Com a prisão do último acusado, a delegada Juliana Rattes pretende concluir o inquérito em 15 dias e encaminhá-lo para a Justiça, mas antes disso pretende ouvir os acusados e promover um acareação entre todos eles para colher mais provas para apresentá-los ao judiciário.