Menor é morto em confronto

23/08/2016 às 21:58h Enviado por: Samuel Castro

Os policiais do 25º BPM deram um prejuízo de R$ 13 mil aos traficantes de drogas de Murubá Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos acusado de tráfico de drogas morreu, na madrugada de ontem, durante confronto com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), na comunidade Rainha da Sucata, em Cabo Frio. O confronto começou quando a polícia chegou ao local conhecido como Beco da Colômbia para verificar denúncias sobre a de venda de drogas. Para evitar depredações e ataques a ônibus, o comando do Batalhão de Cabo Frio reforçou o policiamento na unidade.



Segundo a PM, o adolescente chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Jardim Esperança, mas não resistiu. Outros dois suspeitos que estavam com o jovem foram detidos com uma pistola calibre 9mm com munições, 27 cápsulas de cocaína, 63 trouxinhas de maconha e R$120, além de um rádio transmissor.

Murubá – Policiais do 25ºBPM deram um prejuízo de 30 mil aos traficantes de drogas de Murubá, em Cabo Frio, com a apreensão de 1.638 trouxinhas de Maconha. Um maior foi preso e um menor apreendido por tráfico de drogas. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).

Favela do Lixo - Após informações sobre a presença de jovens armados na Comunidade da Favela do Lixo, em Cabo Frio, policiais do 25° BPM seguiram até o local e realizaram um cerco. Um jovem de 19 anos foi preso e com ele encontrados sete pinos de cocaína, 47 buchas de maconha e R$20. O acusado foi levado para 126ª DP (Cabo Frio) e autuado por tráfico de drogas.