Município retira licença favorável à direção de parque flutuante na orla

O Splash Aquapark foi montado com autorização provisória e foi obrigado a deixar o local Foto: Divulgação

Um parque flutuante instalado semana passada na Praia da Ferradura, em Armação dos Búzios, foi retirado, depois de gerar polêmicas e reclamações envolvendo uma autorização municipal considerada “totalmente atípica” pela Capitania dos Portos.



O Splash Aquapark foi montado com autorização provisória concedida no último dia 13 pela Controladoria de Trânsito e Transporte (CTT) do município, que voltou atrás na última sexta-feira e cassou o ‘Nada Opor’ depois de a Marinha se manifestar.

O alvo da polêmica é um conjunto de boias infláveis gigantes que formam diferentes brinquedos. O parque é da empresa uruguaia Splash Aquapark. O coordenador de Trânsito e Transporte da cidade, Sherman Willians, disse que assinou a licença porque questões envolvendo a área náutica são atribuições da pasta, mas que o município depois solicitou a retirada por completo da estrutura.

Nas redes sociais, muitos internautas atacaram o empreendimento, enquanto outros defendiam que ele poderia fomentar o turismo local. Ningupem foi localizado no Primeiro Distrito naval e na empresa para falar sobre o caso.