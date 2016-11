Música, poesia e nobel de literatura

12/11/2016 às 21:53h Enviado por: Rennan Rebello

Prêmio é uma distinção que se oferece a alguém por alguma ação nobre ou diferenciada que tenha praticado. Há muitos tipos de premiação por esse mundão de Deus, mas o Nobel é uma das mais prestigiosas. Todos os anos, grandes pesquisadores ou atuantes na área de Física, Química, Medicina, Literatura, Economia e Paz são laureados pelos seus estudos ou por suas ações em prol do bem da humanidade. A pedra fundamental do Prêmio foi lançada por Alfred Nobel, o inventor da dinamite. Desgostoso que ficou após as inúmeras mortes causadas por sua invenção, Nobel sentiu-se impelido a instituir um prêmio que viesse a prestigiar aquele que pesquisasse ou realizasse coisas que servissem ao bem da humanidade. Imbuído deste espírito, Alfred deixou sua herança de 32 milhões de coroas suecas para criar uma instituição - a Fundação Nobel - que teria, por objetivo, administrar a premiação.



Para homenagear Alfred Nobel, os prêmios, atualmente, são entregues na data de seu falecimento: 10 de dezembro. O detentor do Nobel é condecorado com uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia em dinheiro que ultrapassa a casa de um milhão de dólares. O único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura foi o português José Saramago, em 1998. Segundo a Academia Sueca, Saramago foi agraciado “por suas parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia, que tornam compreensíveis realidades fugidias”. Normalmente, a eleição dos vencedores gera polêmica e muitos afirmam que o Nobel de Literatura é tendencioso. Neste ano, a escolha do cantor e compositor americano Bob Dylan também tem causado polêmica. Embora Dylan seja considerado um dos maiores nomes da música do século XX, a opção por um músico e não por um escritor não é facilmente convencível. Mas o artista, além de ter vários livros publicados, é aplaudido, especialmente, pelo lirismo de suas letras.

Há tempos que o seu nome figura como um dos candidatos ao Nobel de Literatura. Neste ano, a Academia Sueca o distingue, dizendo que sua escolha se deu, por ele “criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção norte americana” e que “Dylan tem o status de um ícone e sua influência na música contemporânea é profunda“. No entanto, podemos perceber que, para a indicação do prêmio, houve o reconhecimento de ter sido Bob Dylan o centro da revolução cultural dos anos sessenta. Todos os expoentes musicais, que surgiram neste período e a partir dele, beberam da fonte inovadora e poética de Dylan. Depois de seus primeiros álbuns, as letras dos rocks mudaram, os músicos ampliaram suas temáticas, melhoraram suas técnicas expressivas, aprimoraram sua poesia, influenciados que foram por ele. Há uma frase entre os estudiosos da produção da época que diz: “Elvis libertou o corpo, Dylan libertou a mente”. É louvável reconhecer a sua música como um organismo vivo, cujas letras se conformam como um corpo sobre o qual se sustentam as suas partituras musicais.

Dylan gravou um grande número de álbuns que giram em torno de temas como a condição humana, religião, política e amor, assuntos que se encaixam perfeitamente no motivo pelo qual o Nobel foi criado. A letra da música Mestres da Guerra, diz: Venham seus mestres de guerra / Vocês que constroem todas as armas / Vocês que constroem os aviões mortais / Vocês que constroem as bombas grandes / Vocês que se escondem atrás de paredes / Vocês que se escondem atrás de mesas/ Eu só quero que saibam / Que eu vejo através de suas máscaras”. Sobre sua capacidade de se reinventar, disse: “Não sou eu. São as músicas. Eu sou só o carteiro. Eu entrego as músicas”. Instiga seus leitores com sua ética, dizendo que “Para viver fora da lei, você precisa ser honesto”. E fala que O amor é tudo que existe, o que faz o mundo girar, amor é só amor, não pode ser negado. Não importa o que você pensa, você não será capaz de fazer qualquer coisa sem ele.” Parabéns, Bob Dylan, você merece esta homenagem.