Regulamento Black Week O São Gonçalo

18/11/2016 às 13:07h Enviado por: Mariana Costa

Foto:

PROMOÇÃO “BLACK WEEK SG” – JORNAL O SÃO GONÇALO REGULAMENTO





1. Esta campanha promocional é instituída pela MSA Equipamentos EIRELI que fica situada no endereço da Av. das Américas, 219 – lj. 219J – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ e contempla as cidades de Niterói, São Gonçalo e Alcântara, no período compreendido entre 21 de novembro a 02 de dezembro de 2016. Qualquer pessoa interessada poderá participar da “BLACK O SAO GONÇALO”, desde que cumpra as condições estabelecidas no presente Regulamento.





2. De acordo com os procedimentos ora estabelecidos, a PROMOÇÃO permite aos consumidores, na compra do Jornal O SÃO GONÇALO adquirir o produto escolhido entre as ofertas disponíveis, destacadas no item 4 deste Regulamento.





3. Na edição de sábado no Jornal O SÃO GONÇALO, dia 21 de novembro de 2016, será publicada 1 (uma) cartela da promoção. No mesmo dia de publicação da cartela e nos 6 (seis) dias subsequentes, será publicado 01 (hum) selo por dia, numerados sequencialmente de 1 (hum) a 07 (sete), conforme o dia da semana. Eles trarão a imagem da promoção “BLACK O SAO GONÇALO”.





4. Mecânica da Promoção: o leitor preencherá a cartela de participação com os 7 (sete) selos numerados sequencialmente. Não serão aceitos selos que estejam marcados, danificados ou manchados. A) 07 (sete) selos + R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) = 01 tablet 7” Quad Core





5. Troca dos Produtos:

5.1 Postos de Troca

5.1.1 Agendamento: para agendar a(s) troca(s) no postos de troca estabelecidos pela MSA Equipamentos EIRELI, o leitor poderá também optar entre 02 (duas) maneiras:

5.1.1.1. Pelo Site: o leitor acessará o endereço www.lojasmsa.com.br/agendamento entre os dias 23/11/2016 a 30/11/2016, e preencherá os campos dos dados pessoais, modelo(s) e quantidade(s) do(s) Tablet(s) desejado(s) e escolherá o posto de troca de sua preferência.

5.1.1.2. Pelo Telefone: através do telefone 0800-021-0919, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30 horas, entre os dias 24/11/2016 a 30/11/2016, de segunda a sexta feira, o leitor informará seus dados pessoais, o(s) modelo(s) e a(s) quantidade(s) do(s) Tablet(s) solicitado(s) e o local e o horário onde realizará a sua troca.





5.2 Troca: o leitor deverá dirigir-se ao posto de troca escolhido na data e horário agendados, apresentando a cartela devidamente preenchida com os selos e os seus dados. Após, efetuará o pagamento do(s) Tablet(s) desejado(s) e retirá-lo(s).





6. Quanto às formas de pagamento, o leitor poderá optar por pagar à vista em dinheiro, débito ou crédito, de acordo com a tabela de parcelamento abaixo: no. De parcelas valor parcela juros 1 R$ 189,00 R$ 189,00 2,8% ao mês 2 R$ 196,97 R$ 98,49 2,8% ao mês 3 R$ 199,68 R$ 66,56 2,8% ao mês 4 R$ 202,41 R$ 50,60 2,8% ao mês 5 R$ 205,17 R$ 41,03 2,8% ao mês 6 R$ 207,95 R$ 34,66 2,8% ao mês 7 R$ 210,75 R$ 30,11 2,8% ao mês 8 R$ 213,58 R$ 26,70 2,8% ao mês 9 R$ 216,43 R$ 24,05 2,8% ao mês 10 R$ 219,31 R$ 21,93 2,8% ao mês 11 R$ 222,21 R$ 20,20 2,8% ao mês 12 R$ 225,14 R$ 18,76 2,8% ao mês





7. Garantia: os Tablets 7” ofertados nesta PROMOÇÃO estão cobertos pela garantia de 12 (doze) meses, a bateria possui garantia de 6 (seis) meses e os demais acessórios garantia de 3 (três) meses. Caso seja detectado algum defeito após a entrega domiciliar ou retirada do posto de troca, o leitor terá até 7 dias após a compra para entrar em contato com o SAC da NavCity comunicando o ocorrido e solicitando a substituição por um novo equipamento igual ao adquirido ou voltar no mesmo posto de troca e realizar a troca por um aparelho novo. Após este prazo, o contato com a empresa pelos canais fornecidos abaixo:

7.1. SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente: Telefone: 0800 0210919 Horário de atendimento: de segunda-feira a sexta- feira, das 9 às 17 horas. E-mail: everyeletronicos@everyeletronicos.com.br Site: http://www.everyeletronicos.com.br

7.2. Postos de Assistência Técnica: Endereço Completo: Rua Pedro Alves, 20 – Bairro Santo Cristo Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 17:30 horas.

7.3. Posto de Troca permanente: Endereço Completo: Rua Visconde de Santa Isabel, número 20, sala 313, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.560-120. Horário de atendimento: De segunda-feira a quinta-feira das 09h às 17h Sexta-feira de 9h às 16h.





8. O produto possui as seguintes especificações técnicas: 8.1. Tablet E701 8.1.1. Informações Básicas - Modelo do Produto: E-701 // Marca: Every // Fornecedor: MAS Equipamentos EIRELI // Classificação Fiscal (NCM): 8471.41.10 // IPI: 15% // Origem: Importação

8.1.2. Cadastro Padrão – Produto – Dimensões (C x L x A), em centímetros: 19.3 x 10.9 x 1.1// Peso Líquido, em gramas: 309 // Cores Disponíveis: Preto // Código EAN 13: 789859057 078 1 // Dimensões da Embalagem Unitária (C x L x A), em centímetros: 20,8 x 11.7 x 4.2

8.1.3. Características do Produto – Certificação ANATEL: 3439-14-2174// Garantia: 12 meses no produto, 6 meses na bateria e 3 meses nos acessórios // Sistema Operacional: Android 4.4 –KitKat // Processador: QuadCore 1.2GHz // Resolução da Tela (pixels): 800x480 (16:9)// Display (tamanho): 7" // Memória Interna: 8GB // Memória Expansível (MicroSD): até 32GB //

8.1.4. Funções e Recursos do Aparelho - Agenda de Compromissos: Sim // Agenda Telefônica : Sim // Alto falante: Sim // Aplicações JAVA: Não // Calculadora : Sim // Chamada em Conferência: Não // Chamadas em Espera: Não // Comandos de Voz Inteligente: Sim // Cronômetro : Sim // Despertador: Sim //Discagem Rápida: Não // Escrita Inteligente: Sim // Identificador de Chamadas: Não // Idiomas do Menu:Português e Outros // Jogos: Sim // Memória de Chamadas: Não // Relógio: Sim // Toques MP3: Sim // Vibracall: Não // Visualizador de Documentos Office: Sim // Editor de Documentos Office: Sim // TV Analógica: Não // TV Digital: Não // GPS: Não // Viva-Voz Integrado: Não

8.1.5. Câmera – Frontal: Não // Traseira: Sim //Resolução: 2MP // Tamanho: 1200x1600 // Flash: Sim // Zoom Digital: 4x // Zoom Óptico: Não // Gravação e Reprodução de Vídeo: Sim // Auto Focus: Sim // Editor de Imagens : Sim // Webcam: Sim

8.1.6. Internet – EDGE, GPRS, WAP e 3G: através de modem externo

8.1.7. Multimídia Players - Gravador de Voz: Sim // Music Player: Sim. MP3, AMR, MIDI, WAV // Vídeo Player: Sim. MPEG4 // Imagens: Sim. JPG, PNG, GIF // Rádio FM: não 8.1.8. Conectividade - Bluetooth®: não // USB: Sim // Infravermelho: Não // Saída para TV: Não // Wi-Fi : Sim

8.1.9. Bateria –Tecnologia: Li-Ion Recarregável // Potência: 3,7V e 2400mAh // Duração: 120 horas em Stand-By, 3h em vídeo e Wi-Fi e 5h ouvindo música

8.1.10. Carregador – Modelo: CN-02B5-500 // Certificação ANATEL: 1966-13-6222 // Voltagem : 50-60 Hz // Tensão de Entrada: 110-240V // Corrente de Entrada: 1A // Tensão de Saída: 5 VDC // Corrente de Saída: 0,5 A

8.1.11. Itens Inclusos na Embalagem: 01 Aparelho, 01 Carregador de Parede Bi-Volt, 01 Cabo USB e 01 Guia Rápido.

9. Será permitido ao leitor entregar os selos colados em uma folha avulsa de papel em branco, desde que respeitada à ordem referente a apenas um produto por folha de papel. 9.1. Não serão aceitas cartelas com selos repetidos.

9.2. Cada consumidor poderá trocar, no máximo, 5 (cinco) cartelas de um mesmo produto.





10. Na eventualidade de serem publicados, a critério da Fundação Universo, selos-curingas, os mesmos só poderão ser utilizados na cartela correspondente à PROMOÇÃO para a qual foram publicados, não podendo ser utilizados nas promoções anteriores ou posteriores.

10.1. Caso falte algum selo para o preenchimento integral das cartelas, o consumidor poderá optar pela aquisição do exemplar atrasado do Jornal O São Gonçalo na Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, Alcântara, São Gonçalo - RJ. Horário de atendimento: 9h as 16h de segunda a sexta, enquanto durarem seus estoques.





11. As trocas serão realizadas em postos de troca estabelecidos pela MSA Equipamentos EIRELI, abertos exclusivamente durante o período da PROMOÇÃO. Os postos de troca e horários de atendimento serão divulgados no O São Gonçalo, durante a vigência da PROMOÇÃO.





11.1. O prazo total para adquirir o produto será de 30 dias, devendo o leitor, após o prazo de trocas informado no item 11, realizar a troca no posto permanente da MSA Equipamentos EIRELI informado no item 7.3 nos 30 dias posteriores. 11.2. As trocas estarão condicionadas a disponibilidade de estoque de 3.000 (tres mil) unidades dos Tablet 7”.





12. No ato da troca da cartela preenchida, os postos de troca divulgados no Jornal O São Gonçalo reterão a cartela apresentada pelo consumidor.

12.1 Para fins de troca, não serão válidas cartelas que apresentem algum tipo de irregularidade, como rasuras ou dados ilegíveis.





13. Os leitores só poderão trocar as cartelas até o prazo máximo definido nos itens 11 e 11.2 acima, sendo que, após esse prazo, os selos e cartelas perderão sua validade, caducando o direito de troca pelos PRODUTOS.





14. Os PRODUTOS não poderão ser trocados e/ou substituídos por outros itens, comercializados e nem convertidos em dinheiro.





15. Os PRODUTOS serão exibidos nos materiais de divulgação da PROMOÇÃO.





16. No momento da entrega de cada item da PROMOÇÃO “BLACK O SAO GONÇALO”, o leitor deverá conferir o(s) produto(s) recebido(s). Realizada a troca, caso algum item apresente, comprovadamente, algum defeito oculto de fabricação, o leitor, no mesmo instante, deverá solicitar a troca do item defeituoso por um novo item da mesma natureza.





17. Eventuais casos omissos e/ou dúvidas relacionadas com esta promoção e seu Regulamento podem ser esclarecidos através da Central de Atendimento ao Leitor por meio do telefone (21) 2602-4263, de 11h as 17h segunda a sexta-feira. Eles serão apreciados por uma comissão composta por funcionários da O São Gonçalo, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.





18. O regulamento desta campanha ficará disponível nos balcões de troca da PROMOÇÃO e será publicado no Jornal O São Gonçalo, sendo que o ato da troca dos selos pelo produto implica no total conhecimento e na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.





19. A participação nesta PROMOÇÃO não gerará aos leitores nenhum outro direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento.





20. Esta PROMOÇÃO, assim como seu regulamento, poderá ser alterada, suspensa ou cancelada pela Fundação Universo, mediante aviso publicado no Jornal O São Gonçalo, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Fundação Universo e que comprometa o regular andamento da PROMOÇÃO, de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como originalmente planejado. 15.1 Na ocorrência desta situação, os consumidores que já tiverem iniciado o preenchimento da cartela não serão prejudicados, de forma que a Fundação Universo, a partir do contato do consumidor, analisará cada caso separadamente.





21. As reclamações fundamentadas poderão ser encaminhadas ao PROCON local. 22. Esta PROMOÇÃO independe de qualquer modalidade de álea ou competição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei nº 5.768/71.