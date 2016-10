OSG e Domino's se juntam em promoção

14/10/2016 às 10:16h Enviado por: Matheus Merlim

Foto: Divulgação

Uma parceria entre O SÃO GONÇALO e a rede Domino's só poderia mesmo acabar em pizza. E que tal misturar notícia, culinária, fome e preço baixo? Pensando em você, leitor, começa hoje a promoção que lhe dará descontos em pratos para lá de especiais da pizzaria. Mas é bom ficar atento porque a ação terá duração apenas de um mês.

Até o dia 14 de novembro, serão publicados diariamente nesta página cupons promocionais surpresas e funcionará da seguinte forma: um cupom inédito dá desconto a um determinado prato da casa. Os tíquetes, no entanto, possuem validade de quatro dias a contar da data de sua publicação.

Além do prazo, é bom ficar atento também a outro detalhe. Os cupons somente serão aceitos na unidade Domino’s Centro, localizada na Rua Salvatori, 8, loja 2-A, em São Gonçalo, no horário entre 12h e 17h.

Vale lembrar que a promoção com desconto em reais é referente apenas ao preço do prato- base. Ou seja, não é válida para pratos promocionais, não é cumulativa entre sinem com outras promoções, além de ser por tempo determinado. Somente poderá participar da promoção quem, obrigatoriamente, apresentar os respectivos cupons na loja Domino’s do Centro de São Gonçalo.

O regulamento completo da promoção pode ser conferido abaixo. Qualquer dúvida, basta enviar um e-mail para: promocao@jornalsg.com.br, de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h.

Extra - Para dar um gostinho a mais na promoção, quatro personagens públicas da cidade serão convidados para experimentar um prato da casa, além de participar de um bate-papo com o OSG. O programa, intitulado de "Fatiou Passou", vai ao ar às sextas-feiras até o fim da promoção.

Os nome dos nossos convidados serão divulgados durante a semana no site e nas redes sociais de OSG, nas quais serão exibidas as entrevistas.