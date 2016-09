Regulamento "Capa do Caderno Pet"

20/09/2016 às 12:52h Enviado por: Mariana Costa

1. DO CONCURSO

1.1. Fica instituído pelo jornal O São Gonçalo (Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, Alcântara, São Gonçalo) realizador do concurso cultural de “Capa Caderno Pet”, para a edição de outubro de 2016. O concurso cultural consiste em escolher um modelo canino para estampar a capa do caderno pet do jornal O São Gonçalo, segunda edição de 2016. Para participar, os responsáveis dos candidatos, no período compreendido entre 20 a 30 de setembro de 2016 deverão mandar para o email promocao@jornalsg.com.br, para o whatsapp (21-97280-9313) ou por messenger (inbox do Facebook) uma foto do cão que deseja que participe do concurso cultural. Além da foto, os responsáveis devem informar raça (pode ser indefinida), porte (pequeno, médio ou grande), nome (do cão e de seus responsáveis), telefones e email para contato. Deste montante serão selecionados três cães que irão a júri popular através da página do Facebook (www.facebook.com/osaogoncalo).





2. DO PRAZO

2.1. O concurso cultural “Capa Caderno Pet” será realizado no período de 19 de setembro a 3 de outubro (segunda-feira) de 2016, quando os três cães (machos e/ou fêmeas) mais votados pelo júri formado por fotógrafos do jornal O São Gonçalo irão a júri popular, via página do jornal O São Gonçalo do Facebook (www.facebook.com/osaogoncalo). O vencedor só será anunciado no dia em que o caderno for publicado em 30 de outubro.





3. DOS PARTICIPANTES

3.1. Poderão participar do concurso cães de qualquer raça (inclusive, raças não identificadas), qualquer sexo (macho ou fêmea), qualquer idade e de qualquer região do Estado do Rio de Janeiro, desde que os responsáveis tenham disponibilidade para vir a São Gonçalo no dia e horário estipulados pela equipe do jornal. Equipe esta responsável pela confecção das fotos para a capa do Caderno Pet e do ensaio (de quatro fotos) que será dado de presente para os responsáveis do modelo.





4. DOS REQUISITOS

4.1. Para participar, os responsáveis dos candidatos, no período compreendido entre 20 a 30 de setembro de 2016 deverão mandar para o email promocao@jornalsg.com.br, para o whatsapp (21-97280-9313) ou por messenger (inbox do Facebook) uma foto do cão que deseja que participe do concurso cultural. Além da foto, os responsáveis devem informar raça (pode ser indefinida), porte (pequeno, médio ou grande), nome (do cão e de seus responsáveis), telefones e email para contato. Deste montante serão selecionados três cães que irão a júri popular através da página do Facebook (www.facebook.com/osaogoncalo);





4.2. O responsável pelo candidato não pagará qualquer taxa de inscrição, sendo a participação no concurso cultural totalmente gratuita;





4.3. Os funcionários da Fundação Universo não poderão participar do concurso cultural;





4.4. Serão aceitas inscrições até as 18 horas do dia 30 de setembro de 2016.





5. DAS OBRIGAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS DO VENCEDOR

5.1. O nome vencedor, após apuração dos votos do júri popular (via página do jornal O São Gonçalo no Facebook, amostragem mínima de um total de 111 mil seguidores, em média), NÃO poderá ser divulgado pelos responsáveis. O nome do vencedor só será divulgado no dia da publicação do Caderno Pet, em 30 de outubro de 2016.





6. DA FINAL

6.1. Após divulgação do nome e foto dos três finalistas, em 3 de outubro (segunda-feira), serão levados a júri popular via página do jornal no Facebook. A apuração dos votos feitos pelo júri, formado, em sua maioria, pelos leitores e pessoas que curtem e seguem a página do jornal na rede social mencionada, levará cerca de uma semana para contabilizar os votos. O vencedor só será anunciado no dia em que o caderno for publicado em 30 de outubro.