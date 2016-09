Regulamento promoção do Rodízio de Massas no Strada

02/09/2016 às 18:19h Enviado por: Mariana Costa

Regulamento

A promoção criada pelo restaurante Strada Pizza & Grill acontece do dia 5 de setembro a 5 de outubro de 2016. Os cupons (de R$ 15,90, referentes aos rodízios de massas de segunda a quinta-feira, e de R$ 17,90, sexta-feira e sábado) serão publicados diariamente (em dias de semana e finais de semana), na capa do jornal O São Gonçalo. Promoção válida somente para o restaurante Strada do shopping PÁTIO ALCÂNTARA (Praça Carlos Gianelli, s/n, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro).





Os cupons terão validade de uma semana (vide tabela abaixo) a contar da data que consta no respectivo e serão dois: de R$ 15,90, válido somente para o rodízio nos dias da semana, de segunda a quinta-feira, e de R$ 17,90 é válido somente para sexta-feira e sábado. Os cupons publicados entre os dias 29 de setembro de 2016 a 5 de outubro de 2016 terão data de validade estipulada para 5 de outubro de 2016, último dia de promoção.





O horário de funcionamento do rodízio do restaurante é de segunda-feira a sábado, das 16h às 21h e o rodízio é composto por pizzas (salgadas e doces) e pratos de massa, como nhoque e espaguete. O desconto NÃO inclui bebidas (refil ou não, alcoólicas ou não) e pratos que não pertençam ao cardápio do rodízio.

O Strada Pizza & Grill têm preços diferentes em todas as lojas, NÃO seguindo uma tabela comum entre regiões. Atualmente, o valor do rodízio na unidade do shopping Pátio Alcântara varia entre R$ 25,90 (de segunda-feira a quinta-feira) a R$ 27,90 (sexta-feira e sábado).





Essa promoção é por tempo determinado, NÃO é cumulativa (nem entre si, nem com outras promoções) e só participa da promoção quem, obrigatoriamente, apresentar um dos respectivos cupons no Strada do shopping PÁTIO ALCÂNTARA (localizado na Praça Carlos Gianelli, s/n, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro).





DÚVIDAS, CONTROVÉRSIAS E RECLAMAÇÕES: eventuais casos omissos e/ou dúvidas relacionadas a esta campanha e seu Regulamento podem ser esclarecidos através do email promocao@jornalsg.com.br, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Os leitores poderão utilizar os cupons de acordo com o cronograma abaixo: