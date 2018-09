Gallo apresenta seus candidatos em evento no Clube Canto do Rio

Por Thuany Dossares





O secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, realizou na última quinta-feira, no clube Canto do Rio, no Centro de Niterói, um evento para apresentar a seus eleitores os candidatos que ele está apoiando nas eleições 2018. O niteroiense Comte Bittencourt, que é vice do candidato a governador Eduardo Paes (DEM), esteve presente na cerimônia.





“Comte é uma pessoa altamente conhecida em Niterói. Já foi vereador, presidente da Câmara, tem seis mandatos como deputado estadual e está sempre buscando soluções para a cidade. Eduardo Paes já era uma pessoa que eu iria trabalhar sem me envolver muito, mas a partir do momento que Comte foi convidado, me senti no direito de arregaçar as mangas e ir à luta. Há quatro décadas que o governador do Estado não convida alguém de Niterói. Agora teremos a chance de compor uma chapa majoritária porque Comte sabe bem das nossas demandas”, declarou Gallo.





Eduardo Paes não pode comparecer no evento, mas seu vice esteve no local e disse que, se forem eleitos, eles pretendem melhor a segurança pública de Niterói.





“Os problemas de Niterói são semelhantes aos problemas do Estado nesse momento crítico que passamos com falta de segurança, de investimento em infraestrutura, de perspectiva de geração de empregos. A maior carência de Niterói hoje é a segurança pública, seguido da questão da saúde terciária e quaternária, que sobrecarrega os hospitais municipais. O Estado tem estado muito ausente nisso”, disse Comte Bittencourt.





Além de demonstrar seu apoio aos candidatos a governador e vice-governador do estado do Rio, para as mais de mil pessoas presentes ao evento, Gallo também abraçou os candidatos a deputado federal Chico D’Angelo (PDT) e a deputado estadual Paulo Bagueira (Solidariedade).