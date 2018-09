Cyro Garcia tem em seu plano de governo apoio à luta dos trabalhadores

Por: Dayse Alvarenga e Rennan Rebello

O advogado e doutor em história pela UFF, Cyro Garcia, foi a escolha do PSTU para a disputa a uma vaga no Senado Federal. Cyro, que já foi deputado federal entre 1992-1993 e presidente do Sindicato dos Bancários do Município do Rio, disse que pretende colocar seu eventual mandato à disposição da luta de todos os trabalhadores. “Vou apoiar todos os trabalhadores no sentido de fazerem uma rebelião no país”, disse.





O SÃO GONÇALO - Como o senhor justifica a importância do Senado Federal?





CYRO GARCIA - Minha primeira medida como senador será propor o fim do Senado. Além de uma composição absolutamente antidemocrática, que não leva em conta a proporcionalidade da população brasileira, é uma fonte de gastos do dinheiro do contribuinte para manter os privilégios dos senadores. Defendo um congresso unicameral.





OSG - Quais seus principais projetos, caso seja eleito?





CYRO - Defenderei projetos que assegurem uma educação pública, gratuita e de qualidade, da mesma forma a saúde pública gratuita e de qualidade. Defenderei a revogação da reforma trabalhista e o fim das terceirizações, garantindo a efetivação dos terceirizados. Defenderei também a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas pelos governos passados.





OSG - Como o senhor acha que pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social de São Gonçalo e cidades vizinhas?





CYRO - Colocando meu mandato à disposição da luta pela reativação do Complexo Petroquímico do Rio (Comperj), da reconstrução da indústria naval e apoiando todos os trabalhadores no sentido de fazerem uma rebelião no país. Por fim, apoiando ainda a luta dos profissionais de educação de São Gonçalo em sua justa greve. Junto com eles, dizemos: Fora Nanci.