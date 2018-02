TSE tem ferramenta de inclusão digital

Os portais da Justiça Eleitoral contam com um software que oferece, em tempo real, o áudio de textos em língua portuguesa, bem como a tradução desses textos para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O serviço foi inaugurado, na última sexta-feira, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes.





A solução de acessibilidade chamada de Rybená, adquirida pelo TSE, promoverá a inclusão digital e social de pessoas com deficiência auditiva ou visual (total ou parcial), com síndrome de Down, com baixo letramento, idosos e disléxicos, entre outros.





Ao acessar o programa, o usuário seleciona o texto que deseja ler e opta pela tradução por Libras ou pela leitura mediante voz sintética, utilizando para isso os ícones de acessibilidade dispostos no canto superior direito da página. As informações contidas nos portais da Justiça Eleitoral (TSE e Tribunais Regionais Eleitorais) serão apresentadas por uma personagem virtual.





“O uso de ferramentas tecnológicas tem sido um grande aliado nessa missão de bem servir a sociedade. Portanto, gostaria de registrar os parabéns a toda equipe que trabalhou na implementação dessa solução, louvando a iniciativa de dar maior autonomia a tantos usuários que necessitam de recursos para ter acesso aos conteúdos”, disse Gilmar Mendes.





A ferramenta Rybená foi desenvolvida de acordo com os padrões de acessibilidade adotados na administração pública, presentes no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).