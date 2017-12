Deputados federais destinam emendas orçamentárias para São Gonçalo, Itaboraí e região

Com orçamentos cada vez mais apertados para gerir as necessidades dos municípios, as prefeituras do Leste Fluminense ganham uma ‘forcinha’ com as emendas orçamentárias elaboradas pelos deputados federais que representam São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá. São Gonçalo recebeu a maior parte dos recursos, e a área da saúde foi a mais lembrada pelos parlamentares.





Altineu Côrtes (MDB) alocou mais de R$4 milhões em emendas orçamentárias para São Gonçalo, que serão aplicados na saúde, pavimentação e na implantação de uma Casa de Direito, que facilitará o acesso do gonçalense a serviços da Justiça. Cerca de R$10 milhões de reais serão destinados às unidades estaduais Alberto Torres, no Colubandê, e Prefeito João Batista Cáffaro, em Itaboraí.





“Em três anos de mandato como deputado federal, captamos aproximadamente R$25 milhões somente em benefício de São Gonçalo”, destaca Altineu.





Com forte vínculo junto a Itaboraí, onde foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais, o deputado reservou para o ano que vem aproximadamente R$3 milhões para saúde e pavimentação. Em parceria com o prefeito Sadinoel, o parlamentar tem articulado investimentos no Ministério das Cidades, em favor de obras de saneamento na Comunidade da Reta e urbanização em diferentes pontos do município.





“São Gonçalo e Itaboraí são prioridades no meu mandato. Nossa região foi a mais prejudicada pela corrupção da Petrobras e, em Brasília, corremos atrás do prejuízo. Nosso povo quer respostas e ações, e é isso que temos feito”, enfatiza o deputado.





Altineu acrescenta que a atuação na Comissão de Viação e Transportes viabilizou que a ligação do COMPERJ ao Porto de Maricá saia do papel. Segundo o parlamentar, a intervenção vai ajudar no escoamento da produção da região, gerando emprego e renda. Outro ponto de destaque é a criação da Frente Parlamentar em defesa do Conleste, que busca fortalecer os municípios do Leste Fluminense e conseguiu reivindicar demandas.





Com passagem pela Secretaria de Pesca de São Gonçalo antes de assumir cadeira na Câmara Legislativa, Roberto Sales (PRB) não esqueceu da área. O parlamentar destinou R$1 milhão para o Mercado do Peixe do município. A Saúde poderá receber R$1,3 milhão e a Cultura R$300 mil. O deputado também quer investimentos para o IFRJ em Neves, para o qual alocou R$200 mil.





(Elena Wesley)