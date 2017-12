São Gonçalo pode ter aplicativo municipal exclusivo para taxistas

A Prefeitura de São Gonçalo está autorizada a criar um aplicativo para atender os taxistas da cidade. O Projeto de lei sobre o tema foi aprovado e encaminhado para a sanção do prefeito José Luis Nanci, que terá 60 dias para colocá-lo em funcionamento. A iniciativa surgiu após uma audiência pública com os profissionais.





“A audiência pública teve o objetivo de fomentar o debate e buscar melhorias quanto à mobilidade urbana. Abrimos a Casa Legislativa para que os taxistas fizessem as suas reivindicações para nós intermediarmos junto ao Poder Executivo. Entre elas foi a criação de um aplicativo. Fui taxista e, com este ofício, consegui pagar a minha faculdade. Tenho um grande respeito pela categoria e vou ajudar no que for possível ”, destacou o vereador Diney Marins, autor do projeto.





Junto ao projeto de lei, foi anexado um modelo de convênio que deverá nortear a contratação da empresa que vai criar o aplicativo. O convênio, que garante acesso aos motoristas titulares e seus auxiliares, também autoriza a exploração de publicidade, desde que não sejam de bebidas alcoólicas, cigarros, material pornográfico, material bélico, entidades religiosas e partidos políticos.





Além da criação do aplicativo, taxistas de São Gonçalo apresentaram outras propostas aos vereadores. Entre as reivindicações estão o aumento do número de concessões em conformidade com o número de habitantes, desoneração dos taxistas até que o poder público regulamente o transporte por aplicativos (aplicativo municipal único), distribuição de pontos para cooperativas e universalização dos pontos.