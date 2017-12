Gilmar Mendes concede prisão domiciliar à Adriana Ancelmo

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concedeu na tarde ontem, prisão domiciliar à Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador, também preso, Sérgio Cabral. O ministro atendeu à um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Adriana.





Antes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidir que a ex-primeira dama fosse transferida para um presídio e cumprir regime fechado, ela cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar no seu apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio, por ter filhos menores de idade.





Grande parte de presos da Operação Lava Jato estão na Cadeia Pública José Frederico Marques, localizada em Benfica, inclusive Adriana Ancelmo e Sérgio Cabral.