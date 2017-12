Leilão da Aneel deve diminuir o valor das contas de luz dos brasileiros

O leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizado na sexta-feira (15), terminou com 11 lotes. A expectativa de investimentos é de R$ 8,7 bilhões e geração de 17.868 empregos diretos.





O leilão de transmissão tem por objetivo a construção, operação e manutenção de 4.919 km de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 10.416 mega-volt-amperes (MVA) nos estados.





O consumidor também poderá sentir melhorias no bolso, afinal vencem o leilão as empresas que ofertarem o menor valor de Receita Anual Permitida (RAP). Segundo o governo, isso deve refletir no custo da energia. Participaram da concorrência 47 empresas/consórcios.





Na média, o deságio foi de R$ 40,46%. O leilão está incluído entre os empreendimentos do Programa de Parcerias de Investimentos. Os prazos para entrada em operação comercial variam entre 36 e 60 meses.





Este foi o segundo leilão de linhas de transmissão de energia realizado pelo Governo Federal em 2017. O primeiro foi em abril, quando foram arrematados 31 lotes, com investimento previsto de R$ 12,7 bilhões. Na média, o deságio foi de 36%. Mais de 20 empresas participaram do leilão. Os lotes arrematados estão localizados nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins.