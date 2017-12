São Gonçalo aprova Plano Municipal de Cultura

A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou, na última terça-feira (12), o Plano Municipal de Cultura (PMC) para o decênio 2018-2028, elaborado por agentes públicos e a classe artística do município. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos 25 vereadores presentes, em sessão legislativa ordinária.





O documento deverá servir como base para as ações da Secretaria Municipal de Cultura (SECULTUR) e da Fundação de Artes de São Gonçalo (Fasg), sendo instrumento de gestão de curto, médio e longo prazo no qual o Poder Executivo assume a responsabilidade de implementar políticas culturais continuadas.





Segundo Carlos Ney Ribeiro, secretário municipal de Cultura e Turismo e presidente da Fasg, a cidade vai poder dar visibilidade à cultura local. “A aprovação inédita do Plano Municipal de Cultura vai mudar a relação do poder institucional com os artistas e agentes culturais do município”, garante o secretário da pasta, que comemora a possibilidade de lançar editais a partir de agora e consolidar o Fundo Municipal de Cultura, além da oportunidade de captar recursos públicos e privados.