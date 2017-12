Comissão Especial da Alerj vai verificar número de leitos do SUS

A Assembleia Legislativa (Alerj) decidiu instalar uma Comissão Especial para averiguar a quantidade de leitos nas unidades hospitalares credenciadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio.





A instalação dessa Comissão Especial dará mais informações aos deputados sobre o panorama dos leitos ocupados e disponíveis no estado e poderá servir de subsídio para a efetivação da “Lei da Transparência dos Leitos”.





“É sempre bom lembrar que nós, parlamentares, além de legisladores, somos também fiscais do Executivo e a abertura dessa Comissão Especial vem ao encontro de nossas prerrogativas e do interesse público, afinal, todos querem mais transparência e isonomia com a coisa pública”, destacou Marcia Jeovani, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Alerj.