Famílias recebem casas após tragédia em Niterói

Ao todo, 220 famílias receberam as chaves dos apartamentos no residencial Bento Pestana I

Sete anos após a tragédia das chuvas ocorridas em abril de 2010, 220 famílias de Niterói que tiveram suas casas destruídas no temporal ou foram interditadas pela Defesa Civil, receberam das mãos do prefeito Rodrigo Neves e da Caixa Econômica Federal, as chaves de um imóvel novo, pelo Programa ‘Minha Casa Minha Vida’. A entrega do residencial Bento Pestana I, no Baldeador, é um acalanto para cerca de 800 pessoas que viram seu teto desmoronar.





A cerimônia de entrega contou com a presença do presidente da Caixa, Gilberto Occhi; do ministro das Cidades, Alexandre Baldy; da superintendente regional da Caixa no centro Leste Fluminense, Marcele Sardinha, e autoridades locais.





O prefeito Rodrigo Neves explicou que diferente dos outros imóveis do ‘Minha Casa, Minha Vida’, as famílias não precisarão fazer financiamento. Como todas as famílias são vítimas do desastre de 2010, foi acordado entre Prefeitura e Caixa que elas estariam isentas do pagamento. “O objetivo é superar definitivamente aquela história da tragédia do Bumba”, afirmou.





Gilberto Occhi pediu que as famílias cuidem bem das residências. “Não vendam, não aluguem esse espaço, que é de vocês e deve ser cuidado por quem os recebeu”. Maria de Fátima Lopes, 58, comemorou a entrega das chaves com marido, filho e neto. “Tenho seis filhos e pedi abrigo para eles. Agora, estou reconquistando a minha autonomia. Não tem como não ficar radiante”, contou.