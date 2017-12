Ministério da Saúde amplia acesso ao contraceptivo DIU no SUS

Dispositivo intra-uterino terá ampliação no acesso no SUS





O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (8) com publicação no Diário Oficial da União a ampliação do acesso ao contraceptivo dispositivo intra-uterino, também conhecido como DIU, no Sistema Único de Saúde (SUS).





O DIU de cobre será oferecido pelas maternidades integrantes do SUS para a "anticoncepção pós-parto ou pós-abortamento imediata". Além disso, o documento reforça a responsabilidade do governo quanto ao financiamento na aquisição dos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.





“Os gestores estaduais, do Distrito Federal e municipais terão até 90 dias, a contar da data de publicação da portaria, para adequação da rede de atenção e das maternidades na oferta do DIU pós-parto e pós-abortamento imediato”, aponta o texto do Diário Oficial da União.