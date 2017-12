Voto impresso em 30 mil urnas

O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou, ontem, que cerca de 30 mil urnas eletrônicas estarão aptas a emitir o voto impresso nas eleições do ano que vem.



“Estamos estimando em torno disso”, afirmou Mendes. “Não temos condições, nem recursos”, acrescentou o ministro sobre a implantação do voto impresso em todas as cerca de 600 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas em 2018. “Vamos comunicar ao Congresso”.



A implantação do voto impresso nas eleições de 2018 foi aprovada pelos parlamentares no ano passado. Na ocasião, o custo da implantação integral foi estimado pelo TSE em R$ 1,8 bilhão. Pela lei aprovada, o eleitor não terá contato com o voto impresso. Este será depositado em urna física para ser utilizado em eventual auditoria das eleições.