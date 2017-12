Prefeitos do Conleste lançam plano de melhorias

No encontro na OAB, foi apresentada a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Conleste

Depois do anúncio que a Petrobras irá retomar as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) em 2018, representantes de 15 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal do Leste Fluminense (Conleste) se reuniram, na tarde de ontem, para discutir o tema e anunciar o planejamento estratégico para as cidades.





O encontro aconteceu, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Gonçalo (OAB-SG), no Zé Garoto. Durante o encontro, que contou com a presença dos prefeitos de São Gonçalo, José Luiz Nanci, de Niterói, Rodrigo Neves, e dos outros municípios que formam o consórcio, foi apresentada a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Conleste, que irá preparar a região para receber investimentos federais após início das obras.



“Nós estamos conversando com a Petrobras para que a prioridade seja a contratação de mão de obra local. Para isso, vamos buscar parcerias para abertura de cursos de qualificação voltados para essa área. Precisamos aproveitar esta oportunidade de forma que a população seja a maior beneficiada”, afirmou Nanci, que abriu a mesa de debates.



De acordo com o presidente do Conleste e prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, serão promovidas reuniões presenciais, encontros com a sociedade civil, líderes empresariais e comunitários.