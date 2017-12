PSD discute racismo e suas relações em São Gonçalo

O Partido Social Democrático (PSD) São Gonçalo promove o debate "Racismo e suas relações" no .Centro de Convenções Parque das Águas Empresarial, em Alcântara, hoje, às 19h30. O evento, que é gratuito, tem o objetivo de promover uma reflexão sobre o tema.





No encontro serão discutidas questões como 'A Desigualdade no Mercado de Trabalho' e 'Política Racial'; 'Atendimento em Saúde', além de ser apresentado um panorama do Movimento Negro e da Arte da Cultura Negra em São Gonçalo.







Dados divulgados recentemente pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Política para Mulheres e Idosos, com base em números do Instituto de Segurança Pública (ISP), revelam que, nos últimos meses, mais de 800 pessoas foram vítimas de injúria racial e racismo no Estado do Rio de janeiro.





O Centro de Convenções Parque das Águas Empresarial fica na Estrada dos Menezes, 850, Alcântara, São Gonçalo.