Jornalista Carlos Ruas recebe medalha na Câmara de Niterói

Amigos, familiares, autoridades públicas e colegas de profissão prestigiaram a entrega da Medalha José Cândido de Carvalho ao jornalista Carlos Ruas, na noite de quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Niterói. Aprovada por unanimidade entre os 21 vereadores, a honraria foi entregue pelo presidente do Poder Legislativo, Paulo Bagueira, ao lado de Therezinha Calil Petrus, da Creche Tak.





Ainda com o poder da emoção, apesar dos 90 anos de idade e da rotina de homenagens ao longo da vida, Carlos Ruas lembrou o início de sua carreira e o apoio da família. “Receber a medalha que leva o nome de José Cândido de Carvalho, niteroiense ilustre, é uma honra. Estou completando 63 anos de jornalismo e parece que estou começando a carreira hoje. Agradeço a todos por mais esta lembrança”, disse Ruas.





O presidente Bagueira destacou os serviços prestados pelo jornalista à cidade de Niterói. “A cultura, a política, o jornalismo e toda a sociedade são gratos pelo seu trabalho. Você viveu e sabe, como ninguém, contar em detalhes a história de Niterói. Você soube retratar a política do antigo Estado do Rio e valorizar os que trabalham com seriedade”, ressaltou Bagueira.





No próximo dia 22, data de fundação da cidade, Carlos Ruas lança no Plaza Shopping o livro “Niterói de outros tempos: fatos, fotos e festas”. No hall de entrada da Câmara desde o início do mês, está aberta a exposição “Carlos Ruas: Fotos & acervo”. A mostra retrata a agitação dos salões elegantes, os grandes eventos políticos, locais históricos e pitorescos da Niterói antiga. A mostra está aberta à visitação pública até o fim de novembro, entre 10 e 16 horas, com entrada franca.