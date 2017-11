Pezão escreve carta para Temer reforçando importância de ferrovia que ligue o Rio a Vitória

Os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do Espírito Santo, Paulo Hartung, assinaram, ontem, uma carta endereçada ao presidente Michel Temer reforçando a importância da implantação da ferrovia que ligará os dois estados, a EF-118 Rio/Vitória.





O documento será entregue pessoalmente pelos dois governadores na próxima semana. O objetivo é criar condições para que a EF-118 seja incorporada ao Programa de Parcerias de Investimento (PPI) do Governo Federal, ainda no primeiro semestre de 2018.





Considerada fundamental para a integração logística da região Sudeste, a Rio/Vitória tem potencial de atrair novos polos industriais nos 25 municípios fluminenses e capixabas cortados pelo traçado da ferrovia.





A EF-118 se articulará à EF-354 (também conhecida como Transcontinental), projeto ferroviário que cruzará o país no sentido leste/oeste, a partir do Porto do Açu, alcançando a região Centro-Oeste e, eventualmente, o Oceano Pacífico na costa peruana.





Com custo estimado em R$ 5,5 bi e 577 km de extensão, uma vez implantada, a ferrovia será diretamente conectada à malha ferroviária da concessionária MRS e da Vitória/Minas, interligando Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória.