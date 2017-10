Zona Norte de Niterói ganhará teatro municipal

Novo teatro funcionará em parceria com o CP2





O Barreto e toda a Zona Norte de Niterói ganharão um novo teatro em breve. A Prefeitura de Niterói vai firmar um convênio com a direção do Colégio Pedro II para concluir a obra e abrir o espaço para toda a população.





O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves durante visita à unidade federal na manhã de ontem como parte das atividades do projeto Prefeitura Móvel instalada no Horto do Barreto.





“O Pedro II é um orgulho de Niterói e do Barreto. É uma das unidades de ensino mais importantes do Brasil e é uma referência na excelência da educação. Trabalhamos muito para trazer essa unidade aqui para o Barreto num terreno estadual cedido à prefeitura, o que nos deixou muito felizes.”, lembrou o prefeito.





Em seguida, Rodrigo Neves explicou como a prefeitura poderá ajudar a instituição de ensino a concluir a construção do teatro da unidade.





“Vamos firmar um convênio para concluir a obra do teatro do Pedro II com recursos da prefeitura tendo como contrapartida a abertura desse espaço à comunidade", frisou.