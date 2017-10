Comperj é prioridade da Petrobras para obras em 2018

Em reunião com prefeitos e membros do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) realizada ontem, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, voltou a afirmar que o Rota 3 faz parte da lista de prioridades da companhia.





A previsão é que as obras sejam realizadas entre 2018 e 2019, com início de operação em 2020. O Rota 3 compreende um conjunto de dutos, gasodutos e a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Comperj, que será responsável pelo processamento de 21 milhões de Nm3/dia (nano metros cúbicos) de gás natural oriundos do pré-sal da Bacia de Santos.





“Essa é uma obra fundamental para a companhia. Sem ela nossa capacidade de processamento de petróleo pode ser afetada”, enfatizou Parente.





A gerente executiva Marina Fachetti, de Projetos de Refino, Gás e Energia, destacou ainda que a planta de gás é um projeto que poderá abranger vários municípios, com gasodutos que devem passar por cidades como Itaboraí, Maricá, Guapimirim e Magé.





A executiva lembrou ainda que estão avançadas as obras dos Dutos Norte, que ligarão o Comperj à Reduc, em Duque de Caxias, para transporte de GLP (gás de cozinha) e água.





Por solicitação do Conleste, Pedro Parente se dispôs a analisar, a proposta de criação de um “grupo de trabalho”.