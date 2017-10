Jorge Mariola assume lugar de Iza Deolinda na Câmara de São Gonçalo

>> No lugar da vereadora, presidente Diney Marins convocou primeiro suplente Jorge Mariola





Foi declarada, durante sessão plenária, ontem, a extinção do mandato da vereadora Iza Deolinda de Almeida (PMDB), em cumprimento de determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Desta forma, o cargo de 3º vice-presidente da Mesa Diretora, ocupado pela parlamentar, também foi extinto.





No lugar da vereadora, o presidente da Câmara dos Vereadores, Diney Marins, convocou o primeiro suplente da Coligação PHS/PR/PMDB, Jorge Mariola. Ele já exercia a função de vereador após afastamento de Thiago da Marmoraria, que assumiu a secretaria municipal de Transportes.





Com isso, será necessária a convocação do segundo suplente, a ser realizada na câmara, amanhã. Quem assume é o médico Fábio Farah, da Coligação “Unidos Para Vencer”.





O substituto da ex-vereadora na Mesa Diretora será escolhido em plenário na próxima semana.





Recordando - Entre as acusações levantadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) contra Iza Deolinda estão abuso de poder político e de autoridade, captação ilícita de sufrágio, conduta vedada a agente público e assistencialismo político.





Cumprindo atualmente o seu terceiro mandato pela câmara de São Gonçalo, a parlamentar pode ficar inelegível por oito anos caso os recursos contra a cassação forem negados.





Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, Iza Deolinda não deu retorno até o fechamento desta edição.