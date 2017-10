Câmara de Niterói debate proposta de armamento da Guarda Municipal nesta segunda

Esta semana será curta, mas intensa na Câmara de Vereadores de Niterói. Hoje, o vereador Leonardo Giordano (PCdoB) realiza audiência pública para debater a proposta de armamento da Guarda Municipal. E, na quarta, terá palestra sobre câncer de mama.





O encontro de hoje será realizado no Auditório Cláudio Moacyr da Câmara, às 19h, e vai contar com a presença da antropóloga e professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF) e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Jaqueline Muniz.





Também estão confirmadas as participações da coordenadora do Curso de Especialização em Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública da UFF, Ana Paula Miranda; e da professora adjunta do Departamento de Segurança Pública da UFF, Luciane Patrício. O auditório fica no 2º andar e a audiência é aberta à toda população.





Amanhã, às 17h, o Plano Diretor Urbano de Niterói vai a plenário para sua primeira votação, sem prejuízo das emendas, que podem ser apresentadas até 27 de outubro. Às 20h, sessão solene no Plenário Brígido Tinoco vai marcar os 24 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





Na quarta-feira, a mastologista Thereza Cypreste, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Policlínica Municipal Malu Sampaio, especializada nas doenças femininas, faz palestra sobre o câncer de mama. A médica vai chamar atenção para a necessidade dos exames de rotina e que o câncer de mama também atinge os homens.





A palestra será aberta ao público e começa, às 12h, no plenário da Casa. O evento faz parte dos eventos ligados ao Outubro Rosa, mês de conscientização para as doenças que mais atacam as mulheres.





E, durante todo o dia, com início às 9h, mais uma etapa do Curso de Mediação de Conflitos estará sendo ministrado por técnicos do Tribunal de Justiça para funcionários da Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) da Câmara.