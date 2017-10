Vereador de SG pede mais prazo em Brasília

O vereador de São Gonçalo, Bruno Porto (PPS), se reuniu com o diretor do Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, Ângelo de Bortoli, em Brasília, para discutir o início das atividades do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) no município. De acordo com o parlamentar, o recurso para a implantação do projeto já foi depositado pelo Governo Federal, mas o prazo para execução vence esse mês.





O recurso já está disponível, desde a gestão passada. E, por isso, a data limite para a implantação do projeto é até dia 30 de outubro. Em reunião com os técnicos do departamento, a proposta de Bruno é prorrogar o prazo de instalação para que a cidade não fique sem os projetos que beneficiam moradores de todas as idades. “A população precisa das atividades proporcionadas com o recurso do Pelc. São atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias. Precisamos prorrogar o prazo para que esse recurso financeiro não volte para o Governo Federal sem uso”, frisa Bruno. O programa que Bruno se refere é o Vida Saudável, que visa proporcionar a prática de exercícios físicos, atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso. Entre os argumentos usados durante o encontro, que reuniu técnicos do Ministério do Esporte, Bruno falou sobre o incêndio que ocorreu no prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo e justificou a dificuldade de enviar novos documentos para dar início ao projeto, que não foi aproveitado pelo governo anterior.





“Seria um desperdício não usar esse recurso, que já foi disponibilizado para esse fim. Estamos na expectativa que o Ministério do Esporte nos atenda. Nós aproveitamos a reunião para já viabilizar outros projetos. Mas, antes, precisamos resolver esse para não atrapalhar o envio de novas verbas para o município”, adiantou o vereador.