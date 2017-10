Prefeitura de Niterói entrega Parque das Águas revitalizado

A Prefeitura de Niterói entregou, na manhã desta sexta-feira (6), mais uma área de lazer revitalizada na cidade: o Parque das Águas Eduardo Travassos. Neste primeiro momento o espaço vai funcionar de terça-feira à domingo, de 8h às 20h. Para as obras do Parque, foram investidos R$ 7,8 milhões, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Uma das inovações é o elevador panorâmico, que facilita o acesso do público – especialmente os idosos e pessoas com deficiência. A área de 32 mil metros quadrados conta, ainda, com área de lazer e de convívio, parquinho, academia para terceira idade, auditório e jardim sensorial.





O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, pontuou que, nos últimos anos, já foram recuperadas mais de 50 áreas de convivência da cidade, como o Horto do Fonseca, o Skatepark de São Francisco, a Praça da Riodades e o campo de futebol no Morro do Cavalão. Ele ainda ressaltou as possibilidades que a revitalização do parque traz para a população.





“Quando recuperamos espaços públicos e devolvemos ao cidadão, isso significa desenvolver a economia local, significa melhorar a saúde das pessoas, dando a elas uma área de convivência para estar com suas famílias. No Parque das Águas podemos fazer um piquenique, falar com os filhos de como começou a cidade, a importância de conservar os recursos hídricos, os remanescentes da Mata Atlântica”, explica.





O representante do BID no Brasil, Hugo Flores, destacou que a América Latina tem regime majoritariamente urbano. Por isso, é preciso pensar em alternativas de ocupação de espaço nas cidades integrando-se o meio ambiente.





“Para o BID, é um prazer estar presente nesse projeto. É importante recuperarmos as cidades e seus espaços para as pessoas, e Niterói é um exemplo para isso”, disse.





O vice-prefeito eleito, Comte Bittencourt, destacou o papel do Parque das Águas como espaço de integração entre importantes iniciativas.





“Nessa recuperação bem-pensada de um espaço urbano, junta-se meio ambiente, o saneamento, o direito à água. E mais: junta-se o compromisso deste governo com Niterói”, comenta.





O secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Eurico Toledo, lembrou que as obras foram viabilizadas através do Projeto de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (Produis), com recursos financiados pelo BID.





“Esse é um projeto que conceitua a compatibilização das questões urbanas e ambientais. O Parque é demonstração do abraço a áreas que foram esquecidas, em uma temática importante como a água”, defendeu.

A população já começou a aproveitar a área de convivência revitalizada da cidade. A aposentada Eliane Maria Salles, de 61 anos, é moradora da Travessa Fani, vizinha do Parque das Águas, e acompanhou de perto a entrega do espaço ao público.





“A Praça Bety Orsini, ao lado do Parque, já foi abraçada pela comunidade. Tenho certeza que essa é mais uma área de lazer que será aprovada e aproveitada pela população. Acredito também que vai trazer mais segurança para a nossa região”, acredita.





Durante o evento, os projetos More e Jovem Aprendiz fizeram apresentações musicais, e o prefeito plantou uma muda de espécie nativa da Mata Atlântica. Também participaram da inauguração os familiares do ex-vice prefeito de Niterói, Eduardo Travassos, que dá nome ao Parque; a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Verônica Lima; o diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil; o superintendente da Águas de Niterói, Cláudio Abduche; o deputado Estadual, Waldeck Carneiro; o deputado federal Chico D'Ângelo; e vereadores da cidade.

Programação – Neste fim de semana, a programação cultural e esportiva já começa a agitar o Parque. No sábado (07), de 10h30 às 11h30, é a vez de uma oficina de percussão ministrada por Flavio Raggaman, músico da banda Devir. Mais tarde, às 15h, Mestre Cid prepara uma apresentação de capoeira. No domingo, de 16h30 às 17h30, o Projeto Aprendiz vai ao ponto mais alto do parque para uma apresentação especial.